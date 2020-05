Jonathan dos Santos publica foto com mulher nua na cama, arrepende-se mas já não foi a tempo

Há erros nas redes sociais que ficam para sempre, mesmo que se tente corrigi-los. Que o diga Jonathan dos Santos, que publicou no Twitter uma imagem deitado na cama… com uma bela mulher nua! O médio mexicano dos LA Galaxy apagou de imediato a fotografia, mas já não havia nada a fazer. Seguiu-se a tentativa de identificar a jovem com quem partilhava o leito. Trata-se de Amanda Trivizas, uma modelo americana com quem tem passado estes dias de confinamento caseiro.