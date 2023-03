E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O plantel do Ac. Viseu, atual 4.º classificado da Liga Sabseg, teve um dia bem diferente do habitual, ao trocar o relvado pelo Kartódromo. Os jogadores e até o próprio treinador Jorge Costa mostraram as suas habilidades ao volante dos karts. [Fotografias: Ac. Viseu]