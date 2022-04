Jorge Jesus e Marcelo Rebelo de Sousa 'à mesa'... para falar do Sp. Braga?

O treinador Jorge Jesus e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa estiveram reunidos no último sábado no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa. Numa publicação nas redes sociais, o estabelecimento deixou a dúvida no ar em jeito de brincadeira: "Sabendo-se da preferência clubistica do Presidente da República, será que houve conversações para 'contratação' de treinador lá para os lados de Braga?", pode ler-se