Jorge Jesus recebido por Marega e André Carrillo no estágio do Al Hilal

Jorge Jesus prepara-se para arrancar com a sua segunda experiência no futebol saudita, novamente ao serviço do Al Hilal. O treinador português foi esta terça-feira recebido pelos jogadores da formação de Riade, entre os quais se destacam Moussa Marega, ex-avançado do FC Porto, André Carrillo, ex-Sporting e Benfica, e também o brasileiro Michael, que orientou no Flamengo em 2020. [Imagens: Al Hilal]