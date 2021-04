Jorge Martín tranquiliza fãs: «Muitas dores, mas eu sou o Martinator»

Grande azarado do dia no Grande Prémio de Portugal, ao sofrer uma violenta queda, o espanhol Jorge Martín partilhou já uma foto a partir do Hospital de Faro, numa publicação nas redes sociais na qual aproveitou para tranquilizar os seus fãs com algum humor à mistura. "Não foi o meu melhor dia, confiem em mim! Muitas dores, mas eu sou o Martinator. Vemo-nos em breve", escreveu o rookie espanhol, em alusão à sua alcunha.