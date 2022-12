Jornal argentino 'responde' a Pepe: «Não chores por mim, Portugal»

A vitória histórica de Marrocos sobre Portugal teve eco na imprensa internacional com vários jornais a chamarem o tema para a primeira página. Por exemplo, no caso do diário argentino 'Olé', as palavras de Pepe sobre o árbitro argentino Facundo Tello, que dirigiu o jogo contra Marrocos, tiveram uma repercussão reforçada. "Não chores por mim, Portugal", pode ler-se nas 'gordas' do jornal sul-americano.