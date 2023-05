Jornal de Valência responde à primeira página da 'Marca': «O Mestalla não é racista»

O jornal 'Super Deporte' de Valência, reagiu com indignação à decisão do Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol, que ordenou o fecho parcial das bancadas do estádio Mestalla por cinco encontros, após os insultos ao brasileiro Vinicius Júnior durante o último jogo com o Real Madrid. O jornal fez uma primeira página parecida com a da 'Marca' na véspera, com um fundo negro e um editorial onde deixou uma garantia: "O Mestalla não é racista".