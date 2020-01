José Castelo Branco partilhou uma fotomontagem com as caras de João Félix e da namorada, Margarida Corceiro, em modo... casamento. "Darlings João Félix e Margarida Corceiro. Eu organizo o casamento! Vai ser o casamento mais chique! Mas o João de Fraque! O Smoking só é usado à noite! Se houver convidados da Realeza! É usada a casaca!", escreveu o 'socialite' na legenda publicada no Instagram. Recorde-se que o jogador do At. Madrid e a atriz estão, por estes dias, no Dubai de onde têm divulgado várias fotografias