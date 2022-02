Jovane e o plantel da Lazio prepararam jogo com o FC Porto no campo do Padroense

O plantel da Lazio treinou no campo do Padroense, equipa da distrital do Porto, de forma a preparar o jogo da Liga Europa ante o FC Porto. A equipa de Matosinhos revelou o momento nas redes sociais onde o português Jovane Cabral esteve em destaque. "Já vem sendo hábito as grandes equipas internacionais solicitarem as nossas instalações para os treinos de preparação. Desta vez, foi a Lazio que utilizou o nosso relvado para se preparar para o embate mais logo, frente ao FC Porto.

O jogador português Jovane Cabral, emprestado à Lazio pelo Sporting Clube de Portugal, mostrou as suas aptidões e simpatia em campo. Que honra a nossa!", pode ler-se na publicação.