A juventude de Tyler Herro (tem 20 anos) está a ser gozada pela NBA. ‘Baby GOAT’, como é conhecido nos Miami Heat, usou o Twitter para conhecer Katya Elise Henry. Não se sabe do que falaram, mas a guru do fitness, conhecida pelos treinos específicos às nádegas, já o meteu em trabalhos… e muita risota. A também modelo partilhou uma série de retratos aos beijos com o basquetebolista a bordo de um iate.