Jovem gosfista entra num elevador em Paris e depara-se com meia equipa do PSG: veja os craques

Marta Silchenko, jovem golfista amadora, de 17 anos, ficou hospedada num hotel em Paris e cruzou-se com uma série de estrelas do PSG no elevador. A atleta aproveitou para tirar selfies e partilhou as fotos no Instagram. Nas imagens é possível ver Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Nuno Mendes, entre outros. (Fotos Instagram)