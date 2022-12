Jovem jogador do Vasco da Gama acerta transferência para o Chelsea e é amarrado por colegas para não ir embora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Andrey Santos despediu-se esta quarta-feira dos companheiros de equipa depois de acertar a transferência para os ingleses do Chelsea. O jovem médio brasileiro, de 18 anos, foi, no entanto, alvo de uma surpresa de última hora: quando se preparava para partir, acabou amarrado pelos colegas e amigos. "Vais ficar connosco", brincou Figueiredo, colega de equipa de Andrey no Vasco, partilhando uma foto nas redes sociais.