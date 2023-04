Jovens da Pediatria do IPO-Porto conviveram no relvado com a seleção feminina de futebol

Uma equipa de futebol composta por crianças e jovens ao cuidado da Pediatria do IPO-Porto marcou esta segunda-feira presença na Cidade Desportiva do Sp. Braga para confraternizar com a seleção feminina portuguesa de futebol, que prepara a participação no Mundial. Os 'Resistentes' colheram sorrisos e boa disposição das jogadores às ordens de Francisco Neto, que garantiu que os presentes "só motivam e inspiram ainda mais" as internacionais lusas. [Fotos: FPF]