A Seleção Nacional feminina de futsal prepara o duplo particular com a Espanha (terça e quarta-feira em Vila Real, às 19h30) e na manhã desta segunda-feira realizou um treino em Vila Pouca de Aguiar que contou com a presença de dezenas de jovens estudantes. No final do apronto, as atletas deram autógrafos e posaram para as fotografias com os jovens adeptos.