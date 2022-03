A sessão de trabalho que o Sporting realizou, na manhã desta quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo foi especial, pelo facto de os jovens refugiados ucranianos que o clube acolheu terem assistido ao treino dos jogadores leoninos, chegando mesmo a participar em alguns momentos. Veja as imagens.

