Julia Roberts visitou plantel do Manchester United: até Bruno Fernandes quis uma foto

O Manchester United encontra-se nos Estados Unidos a realizar um estágio de pré-temporada e este domingo contou com uma presença muito especial: Julia Roberts. Tal como em março, a atriz norte-americana de Hollywood visitou o plantel dos red devils, aproveitando para tirar fotografias com alguns jogadores e com o treinador Erik ten Hag. Bruno Fernandes também não perdeu a oportunidade. Recorde-se que Julia Roberts é um dos três ídolos que Pep Guardiola, treinador do Manchester City, tem desde infância. Há quatro meses, logo após garantir o apuramento para os 'quartos' da Liga dos Campeões, o técnico catalãoporque, mesmo com a superioridade que os citizens têm tido em relação ao seu rival nos últimos anos, a atriz preferiu visitar os vermelhos de Manchester."Vou contar-vos um segredo. Tenho três ídolos na minha vida: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Há uns anos, a Julia Roberts veio a Manchester, e não era quando sir Alex Ferguson ganhava títulos atrás de títulos, era quando estávamos melhor do que eles. E ela foi ver o Man. United e não nos veio ver a nós. O meu ídolo, por isso, mesmo que consiga vencer a Liga dos Campeões nas próximas três épocas seguidas, isso não vai atenuar a desilusão que tive pelo facto de a Julia Roberts ter vindo a Manchester e não nos ter vindo ver", frisou, na altura, o técnico dos citizens.