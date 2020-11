Juliana Paes melhor do que nunca: «O photoshop é que precisa de ti!»

Juliana Paes está nas Maldivas a dar com os seus seguidores 'em doidos' com as fotos que tem divulgado no Instagram. "Tu não precisas de photoshop, o photoshop é que precisa de ti", escreveu um dos fãs da atriz brasileira na caixa de comentários onde se lêem muitos "musa", "gatona" ou... súplicas para que Juliana deixe de 'atormentar' com tamanhas maravilhas (Fotos Instagram Juliana Paes)