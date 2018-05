Kendall Jenner segue as pisadas das irmãs e deixa NBA em alvoroço

Kendall Jenner parece ter nova paixão. A imprensa cor de rosa norte-americana deu agora conta que a manequim e meia irmã das 'socialite' Kardashian já não namora com Blake Griffin, dos Detroit Pistons, estando agora com Ben Simmons, dos Philadelphia 76ers. Ora, as manas têm já vários jogadores da NBA 'no currículo': Khloe Kardashian namora com Tristan Thompson e foi casada com Lamar Odom. Já Kim, agora com o músico Kanye West, foi casada com Kris Humphries