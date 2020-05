A agora mãe de quatro filhos e estudante de Direito tinha feito uma pausa na divulgação de fotos sensuais, mas parece ter sentido saudades dos dias de ‘quebra na Internet’. Kim voltou! Nas redes sociais, a estrela de reality show tem uma série de novas poses sexy. Quem já não gosta desta sua faceta é o marido, Kanye West, que no programa ‘Keeping up with the Kardashians’ surgiu a criticar a mulher por causa das imagens em que exibe o corpo com orgulho.