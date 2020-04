Kournikova do UFC com as fotos mais originais (e atrevidas) desta quarentena

É um dos grandes nomes do UFC e uma estrela na televisão e nas redes sociais. Paige VanZant, conhecida como a Anna Kournikova do MMA, tem mais de dois milhões e meio de seguidores no Instagram, entre eles, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Recentemente, para quebrar a rotina em tempo de quarentena, decidiu publicar várias fotografias com o marido, Austin Vanderford, completamente nus enquanto fazem tarefas do dia a dia.