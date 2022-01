Nick Kyrgios aproveitou estar a 'jogar em casa' no Open da Austrália para mostrar ao mundo a nova namorada. Costeen Hatzi, manequim de 21 anos, terá conquistado o coração do polémico tenista que já não esconde a paixão que terá começado no início deste ano: até no court a beijou... [Fotos Instagram Costeen Hatzi]