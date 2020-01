O tenista australiano Nick Kyrgios homenageou esta segunda-feira Kobe Bryant ao surgiu no encontro frente a Rafael Nadal, dos quartos de final do Open da Austrália, com a camisola n. 8 dos LA Lakers , tendo feito o aquecimento envergando a camisola da lenda da NBA, falecida domingo na sequência de um acidente de helicóptero . [Fotos: EPA e Reuters]