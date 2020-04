La Lakers têm apoio ousado

Foi jogadora universitária de voleibol quando estudava na Marshall University, na Virgínia Ocidental, mas Kayla Simmons é agora mais conhecida pelas ousadas produções fotográficas em que participa. Com o trabalho suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, a modelo da Ignite Team Models do controverso milionário Dan Bilzerian, entretém-se, a partir de casa, a apoiar os Los Angeles Lakers em poses muito divertidas.