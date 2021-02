Alexandre Lacazette vai defrontar esta quinta-feira o Benfica com umas chuteiras totalmente personalizadas ao seu gosto. Tendo como base o modelo Nike Mercurial Vapor 13, o avançado francês do Arsenal entregou o trabalho à equipa SWithADot, que em colaboração com a BWBootsUK criou um modelo único, que fará sensação certamente. Seja pelo positivo... como pelo negativo. Depende dos gostos!