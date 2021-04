O Beira-Mar venceu (2-1) na receção ao Valadares, mas este foi um triunfo 'amargo', visto que a turma aurinegra acabou por descer aos distritais de Aveiro. Para garantir a permanência no Campeonato de Portugal, o Beira-Mar tinha que vencer e esperar que o Espinho escorregasse frente ao Vildemoinhos... mas isso não aconteceu. Os 'tigres' venceram, por 2-1, e atiraram com a histórica equipa aveirense para a principal divisão da Associação de Futebol de Aveiro. No final, a desilusão ficou bem vincada no rosto de toda a equipa.