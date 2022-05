Ricardo Sá Pinto estava completamente transtornado após o apito final do jogo entre Moreirense e Boavista, em que os cónegos perderam por 1-2 e ficaram em posição delicada na tabela - são atualmente antepenúltimos classificados, mas podem terminar esta 32.ª ronda na penúltima posição. [Frames: Sport TV]

Lágrimas, socos no banco e muita frustração: as imagens de Sá Pinto no final do Moreirense-Boavista