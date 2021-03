Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a primeira medalha para Portugal - e logo de ouro! - nos Europeus de pista coberta de Torun, ao vencer a final do lançamento do peso . A atleta luso-camaronesa, de 30 anos, participou pela primeira vez com as cores portuguesas numa grande competição e confirmou o favoritismo com um lançamento de 19,34 metros. [Imagens: Reuters]