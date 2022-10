Lance dividido deixa jogador do Trofense de cuecas à mostra... sem dar conta

O FC Porto B venceu na Trofa em jogo da Liga Sabseg, por 3-0. No final do encontro, houve espaço a um momento caricato, fruto de um relvado muito 'pesado', da chuva que foi caindo. Num lance dividido, Vilson Caleir acabou por cair e deixar... as cuecas à mostra. O jogador guineense foi mesmo avisado pelo banco do Trofense mas só deu conta da situação passados alguns segundos. [Imagens: Sport TV]