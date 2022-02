Lavaram roupa suja em tribunal e agora estão noivos: 'novela' Jesé e Aurah Ruiz tem novo episódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Houve denúncias de uma e outra parte, houve tribunal pelo meio, traições e ameaças, mas parece que terá tudo ficado pelo passado: é que os protagonistas desta 'novela', Jesé e Aurah Ruiz, estão... noivos. O jogador, agora no Las Palmas, pediu a manequim em casamento durante a viagem que fizeram ao Dubai e os dois já publicaram várias imagens do momento romântico com muitas declarações [Fotos Instagram Aurah Ruiz]