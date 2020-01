LeBron James e a mensagem ao irmão Kobe Bryant: "Envia-me do céu a tua força e cuida de mim»

Adversários no pavilhões da NBA, companheiros de equipa na seleção norte-americana e amigos de longa data. Kobe Bryant e LeBron James viveram muitos momentos de glória juntos, tratavam-se por 'irmão' e a morte do eterno 24 dos LA Lakers deixou Lebron devastado. Numa longa mensagem dedicada ao amigo , LeBron James pede-lhe: "Envia-me do céu a tua força e cuida de mim!" Recorde alguns dos momentos que fizeram história. [Fotos: Reuters, EPA, Lusa]