Leipzig entrou em campo para defrontar o Tottenham e três camisolas deram que falar

O Leipzig foi na quarta-feira a Londres vencer o Tottenham na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões . E mesmo antes de começar a partida, já a equipa alemã dava que falar. Durante a fotografia oficial antes do jogo, três jogadores apresentaram-se com camisolas diferentes. Nkunku, Klostermann e Werner jogaram durante toda a primeira parte com a publicidade da camisola em branco. A explicação é simples: os equipamentos estavam em caixas, mas nem todas foram para o estádio e foi aí que se aperceberam que os equipamentos estavam misturados. O 'problema' ficou resolvido ao intervalo. [Fotos: Reuters]