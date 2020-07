O Leixões deu a conhecer, esta terça-feira, os equipamentos que vai usar na temporada 2020/21. Com Franco, Jota e Zé Carlos como modelos, a formação matosinhense publicou fotos nas redes sociais dos três equipamentos que vai utlizar: o principal, com as tradicionais cores vermelho e branco; o alternativo, laranja e o terceiro, que surge na cor branca.