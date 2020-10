Lindsey Vonn é uma voz ativa a favor do desporto e contra as críticas e a pressão diária a que milhões de pessoas estão sujeitas por não serem perfeitas, nem terem o corpo perfeito. A antiga campeã do esqui aplino foi alvo de muitas críticas por publicar fotos em que surge em posses que podem não a favorecer tanto, mas defende que é sou uma pessoa "normal"