Lendas do Sporting, como Oceano Cruz, Dani, Venâncio, Morato, Litos, Carlos Xavier, Beto ou Marco Caneira, realizaram este sábado um jogo de homenagem a Aurélio Pereira, o 'Senhor Formação' dos leões, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade. Eis as melhores imagens do evento. [Imagens: Rui Minderico]