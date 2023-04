Leões de Porto Salvo reina na formação de futsal: visita à casa do "clube de bairro"

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

O Leões de Porto Salvo é o único clube em Portugal com certificação de Entidade Formadora 5 Estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol nas vertentes masculina e feminina de futsal. E conseguiu a distinção pela segunda temporada consecutiva. O presidente do emblema do concelho de Oeiras, Jorge Delgado, recebeu a reportagem de Record e revelou alguns dos segredos que ajudam a explicar o sucesso do projeto. Um trabalho que pode ver este domingo no RecordMais. [Imagens: Luís Manuel Neves]