Lesões ou o peso da idade: estes jogadores valiam milhões quando deixaram os relvados

O final da carreira de um jogador nem sempre é ditada pela idade e muitas vezes as lesões têm também a sua influência. O site 'Transfermarket' elaborou uma lista com 20 nomes que deixaram os relvados nestas duas condições mas que, quando decidiram pendurar as luvas/chuteiras, ainda tinham um valor de mercado bastante considerável. [Fotos: Getty Images, Reuters, EPA e Lusa/EPA]