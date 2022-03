E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Sebastian Vettel apresentou-se esta quinta-feira nos treinos de pré-temporada, no Bahrain, com um capacete a ostentar as cores da Ucrânia, a letra de 'Imagine' e apelos ao fim da guerra na Ucrânia. O piloto alemão da Aston Martin, recorde-se, foi um dos primeiros a pedir que o GP Rússia deste ano não fosse disputado.