Lewis Hamilton fecha polémica com a FIA e aparece em Silverstone sem piercings

Lewis Hamilton parece ter encerrado em definitivo a polémica que o próprio criou com a FIA , ao efetuar a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha sem o piercing no nariz que normalmente utiliza. Um porta-voz do organismo confirmou que o piloto britânico estava efetivamente a cumprir as regras e as imagens comprovam-no. Antes do apronto (nas duas últimas fotos acima), Hamilton apareceu com o piercing no nariz, mas antes de entrar no seu monolugar retirou-o. (Fotos: Reuters e Getty Images)