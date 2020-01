"F. E. L. I. Z. É como me sinto de férias no calor! Adoro viajar, adoro conhecer cidades, conhecer a Europa e mesmo explorar o nosso país mas quem me conhece sabe que para mim férias é sinónimo de calor. É quando consigo verdadeiramente descontrair e recuperar energias! E sinceramente, acho que esta foto traduz bem isso, não acham?", escreveu Liliana Santos no Instagram. E há quem comente: "Está tudo a meter óculos."