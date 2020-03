"Feliz dia das mulheres porque nós conseguimos tudo, só não conseguimos o que não queremos! Power!": as palavras são de Liliana Santos, publicadas na legenda desta fotografia no Instagram na qual queria assinalar o Dia Internacional da Mulher. Os comentários dos seus seguidores multiplicaram-se num ápice e dividiram-se entre os elogios à boa forma da atriz e as questões sobre... o peixe: teria Liliana devolvido o 'pescado' ao mar? "Liberdade sempre! E jamais faria mal a um animal! Voltou para a água feliz e saudável!", justificou-se (várias vezes)....