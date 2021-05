O Lusitânia Lourosa carimbou, este domingo, a subida à Liga 3 com uma vitória na Madeira diante do Marítimo B. Foi um final de época em grande depois de um arranque em falso e que levou a direção a ‘castigar’ o plantel depois da eliminação na Taça de Portugal em São João de Ver, em Setembro: os jogadores tiveram de regressar a Lourosa a pé. Ora, para compensar, na chegada ao Aeroporto do Porto, os jogadores do Lourosa tinham não só muitos adeptos a apoiar mas também uma… limousine à sua espera! [Fotos: Ricardo Júnior]