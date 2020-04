O Manchester United vai avançar com um processo de reestruturação no próximo mercado de transferências e, além dos nomes de topo que podem chegar , já há vários nomes na mira... para sair. O Manchester Evening News avança esta sexta-feira com alguns nomes que podem segiuir um rumo diferente na próxima época [Fotos EPA e Reuters]

Limpeza no balneário do Manchester United: os craques com guia de marcha