Limpeza no balneário: os nomes riscados por Ten Hag e que estão na porta de saída do Manchester United

O 'The Sun' avança, esta segunda-feira, com uma lista de oito jogadores que estão na porta de saída do Manchester United, na sequência da 'revolução' que Ten Hag pretende fazer no balneário para a próxima temporada. Veja quais os nomes riscados pelo treinador holandês, em que nem alguns dos emprestados escapam. (Imagens: Reuters, Action Images)