Lisandro Martínez mostra medalha de campeão do Mundo em Old Trafford e é aplaudido de pé

Lisandro Martínez começa no banco do Manchester United frente ao Bournemouth , no regresso aos red devils após ter sido campeão do Mundo pela Argentina, mas já recebeu uma enorme demonstração de carinho por parte dos adeptos. Pouco antes do início do jogo, o central do clube inglês entrou em campo com a medalha, conquistada no Qatar, ao peito e foi aplaudido de pé por grande parte dos adeptos em Old Trafford. [Créditos: Reuters e Twitter]