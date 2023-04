Liverpool e Leeds United lembram vítimas da tragédia de Hillsborough

Leeds United e Liverpool prestaram esta segunda-feira homenagem às 97 vítimas mortais da tragédia de Hillsborough, incidente que aconteceu a 15 de abril de 1989, no duelo entre reds e Nottingham Forest para as meias-finais da Taça de Inglaterra. Rodrigo, ex-jogador do Benfica, e Jordan Henderson, capitão do Liverpool, carregaram as coroas de flores alusivas às mortes que se registaram naquele dia de terror para o futebol inglês. [Imagens: Reuters]