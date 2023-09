Lobos recebem apoio em Perpignan

Os Lobos receberam esta quarta-feira o carinho de cerca de duas centenas de representantes da comunidade portuguesa de Perpignan, no decorrer de um treino conjunto com a equipa da USAP, que disputa o Top 14 francês. As entradas para a sessão de treino foram distribuídas em estabelecimentos portugueses naquela cidade, mas vários adeptos franceses marcaram também presença e pediram autógrafos aos jogadores da Seleção Nacional de râguebi, em pleno relvado do Campo 4 do Parc des Sports, onde os Lobos se treinam diariamente naquela cidade. Recorde-ser que Portugal volta a jogar esta domingo no Mundial, defrontando a Austrália.