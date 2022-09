Lopetegui perto da porta de saída do Sevilha: espanhóis já apontam três possíveis sucessores

A época do Sevilha está a ser um desastre, com quatro derrotas e um empate em cinco jogos, e Julen Lopetegui está, por isso, mais próximo da saída do clube espanhol, ao qual chegou em 2019. O 'AS' aponta assim esta sexta-feira três possíveis sucessores do antigo técnico do FC Porto no cargo. [Créditos: Lusa/EPA, Reuters, EPA e Paulo Calado]