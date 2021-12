Lozano teve um choque feio com Ndidi e só saiu de maca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Hirving Lozano ajudou o Nápoles a vencer o Leicester (3-2) e a chegar ao playoff de acesso à fase a eliminar da Liga Europa mas teve de sair mais cedo de campo após um choque feio, perigoso e involuntário com Charles Ndidi (Leicester). O jogador napolitano viu ser-lhe colocada uma cervical e acabou por ter de ser cuidadosamente levado de maca para o hospital. As imagens documentam a violência do embate. [Fotos: Reuters]