Luis Díaz preparado 'a rigor' para a Premier League com cunha de... Roberto Firmino

Luis Díaz já está preparado 'a rigor' para a Premier League. O extremo colombiano, que se estreou contra o Cardiff para a Taça da Inglaterra e até contribuiu com uma assistência , cortou pela primeira vez o cabelo em Liverpool com uma cunha de... Roberto Firmino. "Bem-vindo ao Liverpool! Obrigado por confiares em nós para te prepararmos para o jogo de amanhã! Vemo-nos de breve, amigo. Obrigado também ao Roberto Firmino pela recomendação, como sempre", pode ler-se na publicação do estabelecimento nas redes sociais. (Imagens: Reuters, Instagram/BarbersNo1)