Luís Maximiano, guarda-redes português da Lazio, anunciou o nascimento do seu primeiro filho. Nas redes sociais o ex-jogador do Sporting partilhou fotos ao lado da companheira, Madalena, e do pequeno Matias. "O dia mais feliz da minha vida", escreveu. (Fotos Instagram)